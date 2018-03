¿Se queda o se va? Productor de Mucho Gusto aclaró los rumores de salida de Luis Jara

Desde la salida de Katherine Salosny del Mucho Gusto, los rumores sobre una posible desvinculación de Luis Jara se han escuchado cada vez más fuertes.

Por eso, el productor del espacio, Pablo Alvarado, decidió aclarar la situación: “Niego absolutamente esos rumores, no hay ninguna salida de Luis Jara. Tiene contrato vigente hasta el 2019 y nosotros consideramos que Lucho es una pieza importante del diseño que estamos implementando”, indicó a LUN.

Este lunes, el programa debutó un nuevo formato y escenografía, conducido por el cantante junto a José Miguel Viñuela y Karla Constant.

Sin embargo, este no fue el único tema del cual se refirió. Alvarado también habló sobre la sorpresiva de Kathy Salosny del espacio, señalando que “la gente puede tener su opinión, yo la respeto, pero estas decisiones no son fáciles, uno está mirando otras cosas, ,mi rol es tener una mirada global del negocio y para eso me contrató Mega. Por mucho que profundice en las razones, va a dar lo mismo, no se va a entender”.