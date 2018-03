Tyler, The Creator se baja de Lollapalooza a cuatro días del inicio del festival

Una nueva baja afecta a la organización de Lollapalooza Chile a tan sólo cuatro días del inicio de la edición 2018.

El rapero estadounidense Tyler, The Creator canceló sus presentaciones en Sudamérica, que lo traerían a Chile y a las versiones del festival en Argentina y Brasil.

El artista declaró que “por motivos personales me perderé las fechas de Lollapalooza en Sudamérica. Lo siento mucho, pero prometo que volveré”.

Una publicación compartida por Tyler (@feliciathegoat) el Feb 16, 2018 at 11:45 PST

El horario en que se presentaría el rapero, el viernes a las 19.45 horas, será ocupado por la artista noruega Aurora. La cantante de 21 años tendrá su debut en Chile a dos años del lanzamiento de su primer álbum All My Demons Greeting Me As a Friend.

Una publicación compartida por 🐺AURORA🐺 (@auroramusic) el Mar 10, 2018 at 12:53 PST

Lollapalooza Chile 2018 será la primera edición de tres días de festival, y tiene como cartas fuertes a Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y The Killers.