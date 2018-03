Guionista de Los Simpsons reveló quién era el culpable original en "Quién Mató al Señor Burns"

A través de su cuenta de Twitter, el guionista de Los Simpsons, Josh Weinstein, reveló quién era originalmente la persona que disparó al Señor Burns en el recordado episodio de 1995.

En este capítulo emitido en dos partes, descubren que hay petróleo debajo de la escuela primaria de Springfield, pero el Señor Burns coloca un taladro gigante en el lugar y se queda con todo.

Este hecho comienza a afectar a varios personajes, debido a que cierra la Taberna de Moe y el asilo de ancianos y el colegio debe reducir personal.

Tras esto, el millonario aparece con una herida de bala, lo que vuelve sospechoso a toda la ciudad. Finalmente la culpable fue Maggie, quien se defendió el anciano luego que quisiera quitarle un dulce.

Sin embargo, la hija menor de Marge y Homero no habría sido la primera idea del equipo de guionistas.

Según una foto que publicó en su red social, en un inicio el disparo habría sido realizado por Barney, luego de “volverse loco por el cierre del Bar de Moe”.



Además, reveló que Patty y Selma habrían sido sospechosas.

Finalmente, explicó que tras una corta discusión entre el equipo, se decidió que Maggie fuera la victimaria para no alargar la historia.

Summary of our pitch for “Who Shot Mr. Burns” from the June ’94 story conference notes.

Neat to see how this developed (we thought it could be Barney but on the very next page -so within minutes of discussing it- someone suggests Maggie) And Patty & Selma could’ve been suspects. pic.twitter.com/8O3mOdY7vr

— Josh Weinstein (@Joshstrangehill) 11 de marzo de 2018