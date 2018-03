Marcela Osorio lanzó fuerte crítica a la teleseries: "Las historias son de gente lola"

Marcela Osorio dejó de aparecer en televisión desde hace varios años, siendo su última producción la teleserie Volver a Amar, en TVN.

Sin embargo, la actriz no ha dejado atrás su amor por la actuación, y se encuentra disponible para participar en algún proyecto.

“Para un actor no hay algo más atractivo que te digan si quieres trabajar. Obvio que sí, feliz. Me gusta todo, me encanta trabajar, me siento cómoda actuando. Más encima me creo la muerte, me tengo cualquier fe, creo que lo hago bien”, señaló a La Cuarta.

Además, agregó que han recibido algunas propuestas, pero “ha habido cosas que no me han interesado, y en otras me hubiera gustado y no me han llamado. Ha habido malas combinaciones, la última fue hace dos años y bien, contenta y no me han vuelto a llamar. Pero cada vez uno calza menos con posibilidades”.

Respecto a la razón de esto, la actriz indicó que “por la edad, qué sé yo. Porque igual las cosas son de gente lola en cuanto a historias”, añadiendo una importante crítica a la industria televisiva: “sale un elenco con 30 o 35 actores y una treintena son jóvenes. Lo lamento, pero es así y caemos en el cliché de que no es como en las teleseries brasileras, incluso, las teleseries turcas, donde el ámbito es completo; es la vida, están los viejos, los jóvenes, los menos lolos y hay historia y cuento para todo el mundo”.

Finalmente, habló sobre su trabajo en la acupuntura, indicando que “me siento muy agradecida de tener un las manos una herramienta como la acupuntura para poder ayudar a las personas. Siento que hay mucha rabia, mucha frustración en la gente. Principalmente como un síntoma generalizado, todo el mundo está haciendo algo que no le gusta o vive una realidad que le carga. Pocos son felices con el entorno en que se desarrollan”.