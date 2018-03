Pamela Díaz reveló cómo era realmente su relación con Cathy Barriga

La primera entrevistada de Eduardo Fuentes en su regreso a Mentiras Verdaderas fue Pamela Díaz, quien reveló algunos detalles desconocidos de su vida.

Por eso, la animadora dio a conocer algunos episodios desconocidos de su relación con Cathy Barriga, especialmente dentro del reality show La Granja Vip.

“Sabían que yo con ella no tenía mucha onda. Ella llegaba con pompones. Le cantaba a la vaca, y de repente viene un coletazo con caca y con hielo y ella jajaja. Ella andaba feliz en el encierro”, relató La Fiera.

Sin embargo, aclaró que nunca tuvo problemas particulares con ella: “nunca nos llevamos mal, ella tiene un estilo que a mí no me parecía. Cuando ella te contestaba, no lo mostraban”.

Respecto a la carrera política de Barriga, Díaz sólo tuvo elogios, señalando que “Cathy es una persona que la quiere mucho la gente. Cuando se le presentó esto, ella tenía un problema no menor: era pariente de Joaquín Lavín. Es un tremendo mérito que ella se haya desprendido de eso y lo haya hecho”.

“Esto fue hace mucho tiempo, ella merece todo mi respeto. Está trabajando en un municipio donde le ha ido bastante bien, y hemos visto que tiene su genio”, agregó.

Finalmente, la animadora de Chilevisión desclasifico un episodio en que la actual alcaldesa se negó a hablar con ella. “Estaba una vez en un móvil y ella dijo: Yo con ella no hablo, y se fue. Por eso no voté por ella”, finalizó en tono de broma.