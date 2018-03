Sebastián Eyzaguirre se lanzó con todo contra los políticos tras ser expulsado del cambio de mando

Luego de ser detenido por Carabineros durante el cambio de mando el domingo recién pasado, Sebastián Eyzaguirre utilizó su cuenta de Instagram para desahogarse.

A pesar de estar acreditado y contar con su credencial, el periodista fue expulsado del lugar.

“Listo. Hoy (para algunos que hablan que no era el momento) era el día, políticamente hablando, más importante. Venían de Reyes a Presidentes (muchos corruptos y acusados gravemente) y nosotros, les guste o no, somos un programa de corte político”, comenzó indicando.

“Hoy nos rajaron y mal. A la fuerza y estando acreditados. Se enojó la hija de Bachelet, el presidente corrupto de Brasil, Girardi, y todos los que pudimos abordar hasta que nos echaron”.

Sin embargo, no lo dejó hasta ahí, y en una segunda publicación se lanzó en contra varios mandatarios. “En el congreso estaban personas nobles y trabajadoras. Muchos dignos de la tradición republicana. Pero también estaban corruptos que fundieron países enteros. Reyes asesinos de elefantes inocentes. Políticos vendidos a SQM, Corpesca y Penta. ¡Carabineros que tienen un desfalco de más de 27 mil millones de pesos! Y para qué sigo”.

“El circo daba para todo. Nosotros sólo queríamos jugar con ellos. Pero a los que (acreditados y todo) sacaron como delincuentes fue a nosotros. Y más encima me tengo que fumar que trolls de mierda me ataquen por cómo hablo, por mi apellido, por mi pelo, porque supuestamente me creo argentino, porque encabezo este programa que genera cosas”, agregó.

Finalmente aseguró que “sigo la línea de Yerko Puchento, y de todos los que por lo menos queremos reírnos de los que nos cagan y no matamos ni estafamos a nadie”.