[VIDEO] Mariela Sotomayor no pudo aguantar las lágrimas al hablar de la muerte en Intrusos

Este martes, el panel de Intrusos dedicó parte del programa a analizar la trama de la película Coco, la que se transformó en la cinta más vista en nuestro país hace algunos días.

La producción de Disney y Pixar toca profundamente el tema de la familia y la muerte, por lo que preguntaron cómo habían tocado ese punto con sus hijos.

En ese momento, Mariela Sotomayor reveló que no la ha visto porque le da pena el tema, y no pudo aguantar las lágrimas al explicar que “yo no tengo muy superado el tema de la muerte, tengo personas que se me han muerto y siento que me hacen mucha falta”.

“Me da pena, entonces me cuesta ver la muerte como algo bonito, me gustaría verlo como algo más real o más normal pero la verdad es que creo que quiero mucho a la vida. A mí me gusta mucho vivir, me da pena la gente que dice ‘me voy a morir, qué lata esta vida"”.

Finalmente, aseguró que “me encantaría verla, sobre todo para personas para uno, que no tiene superado el tema de la muerte, debe ser muy bonito”, agregando que la verá a pesar del llanto que le provoque.