Alison Mandel y su lucha por ser madre: "Tuve una pérdida"

Durante su presentación en el Festival de Viña, Alison Mandel dedicó parte de su rutina a hablar sobre sus deseos de ser madres, indicando que lleva dos años y medio en la búsqueda de tener un hijo.

La historia del monólogo viene de la realidad. Junto a su marido, el también comediante Pedro Ruminot, están en proceso de ser padres, pero no han tenido éxito.

Por eso, en su visita al matinal Mucho Gusto, la actriz ahondó en el tema, señalando que “esto lo veo como la ‘Misión Guagua’. Como que resté dramatismo y es ‘Misión Guagua"”.

“Llevamos como dos años y medio. Tuvimos una pérdida entremedio, y sí… tienes que hacerte miles de exámenes, es bien invasivo, sobre todo para las mujeres porque tienes que hacerte unos exámenes que son dolorosos y todo, pero en eso estamos”, agregó.

En ese momento, Karla Constant le preguntó cómo los ha unido esta situación como pareja, debido a que es un proceso agotador.

“Yo creo que ha sido lo mejor y lo peor que nos ha pasado, porque igual tú te das cuenta en las crisis con quién estás casada. Y nada, Pedro es bacán. Los dos remamos para lo que sea. A Pedro ni le habían pedido y ya se había sometido a los exámenes”, contestó.

Respecto a la pérdida que tuvo hace un tiempo, Mandel indicó que “nosotros no tenemos ningún tratamiento, es simplemente que no pasa, y cuándo pasó, también tuve una pérdida (…) Una cacha cuando empieza una pérdida, dije ‘no me voy a mover más, me voy a quedar acostada’, y después fue como ‘ya, a ver, concentrémonos y seguimos’. El objetivo es que queremos tener hijos, y vamos a hacer lo posible los años que sea factible”.

Finalmente, reveló que “estamos en campaña normal, pero igual empiezas a tomar remedios para ovular más y tienes que hacer un seguimiento sanguíneo para ver cuáles son tus ciclos. Lo otro que hice yo, es que una amiga mía, la Mey Santamaría, me recomendó acupuntura, que ella es sequísima y es matrona. Ella le ayudó mucho a quedar embarazada. En este periodo lo apoyo con otras cosas y hago mi seguimiento”.