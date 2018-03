El verdadero motivo del alejamiento de Coté Quintanilla del "Mucho Gusto"

La cantante está fuera del país trabajando en un videoclip.

La semana del “Mucho Gusto” ha estado marcada por los cambios en el set y por las nuevas secciones del matinal que se ha quedado con el segundo lugar del rating por dos días seguidos.

Una de las panelistas que no ha estado en el programa ha sido María José Quintanilla y el verdadero motivo no tiene que ver con problemas con sus compañeros, ya que la ex “Rojo” está en Estados Unidos trabajando en su carrera musical.

La cantante está grabando el videoclip de su nueva canción y en conversación con su compañeros contó cómo está viviendo en Hollywood. “No he comida nada ‘cabros’, porque imagínate que no me entra el vestido (…) Estoy a puro apio”.

“Hay desierto, hay auto y, lo más importante, hay un actor (…) Debe ser un actor gringo. No sé si famoso, pero cualquier cosa voy a grabar todo”, agregó Coté.

Por último, Karol Lucero le pregunto que cosas “locas” haría en el video, a lo que Quintanilla respondió “no sé si hacerlo en la calle (en Chile) es tan legal, pero parece que aquí en Estados Unidos es legal”.