Fran García-Huidobro reveló la historia del antiguo amorío con José Miguel Viñuela

Luego del polémico triángulo amoroso entre Cristián Sánchez, José Miguel Viñuela y Daniela Picasso, los animadores de Primer Plano, Francisca García-Huidobro y Julio César Rodríguez, en conjunto con Pamela Díaz, contaron la historia de un amorío que pasó hace varios años atrás.

Todo se supo de primera fuente, ya que la conductora del programa de farándula es una de la protagonistas del hecho que ocurrió en el matrimonio de la “Fiera”.

García-Huidobro aseguró que tuvo un “touch and go” con Viñuela. “Yo tuve un situación el el estacionamiento del matrimonio de la Pamela. Matrimonio en el que me tocó trabajar, con Jordi, Julián y la Carola Julio que la cagó una paloma. Más que romántica, fue una situación íntima, no sé si romántica sería la palabra”, comentó la animadora.

Luego de la palabras de la “Fran”, Julio César comenzó a bromear con el asunto, haciendo alusión a la antigua relación que tuvieron ambos animadores. “Viñuela, ¿Cómo me hiciste esto? Y yo a ti Fran, que no te engañé ni con el pensamiento, y tú me hiciste esto”.

“Sí, de hecho yo terminé en el capó con Viñuela, pero al día siguiente me llamaba el ‘Choro’ Navia, estaba en la cúspide”, concluyó García-Huidobro.