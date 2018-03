¿Nueva carrera? Don Francisco sorprendió cantando trap con Bad Bunny

Mario Kreutzberger suele recibir a diferentes rostros del mundo del espectáculo latinoamericano en su programa Don Francisco Te Invita.

Su más reciente invitado fue el cantante de trap Bad Bunny, donde habló de los orígenes de su nombre artístico (su verdadero nombre es Benito Martínez), de los inicios de su carrera y la moda del trap entre otros temas.

Siendo fiel a su estilo, Don Francisco no realizó una entrevista normal, sino que además imitó el look del cantante e intentó entrar en su estilo musical, enfrascándose en un duelo de rimas.

“Tú sabes Don Francisco que yo no me dejo. Hablando claro, en persona no te ves tan viejo”, comenzó rapeando Bad Bunny, a lo que el conductor respondió “que bueno que viniste, toma asiento, porque así lo siento, eres un gran artista”.