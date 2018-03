Vasco Moulian y JC Rodríguez casi se van a los golpes tras comentar la rutina de Yerko

La discusión comenzó por la columna que escribió el crítico sobre el humorista.

Ha pasado casi una semana desde la primera rutina de Yerko Puchento en la nueva temporada de “Vértigo” y los coletazos aún no terminan.

La nueva polémica se vivió en “Síganme Los Buenos”, entre el animador por Julio César Rodríguez y el invitado, Vasco Moulian, quien escribió una dura columna de opinión contra Daniel Muñoz, actor que personifica a Yerko.

“Esta vez, trataré de pasar por alto que dejaste a tu señora cuando saliste del cáncer poniéndole el ‘gorro’ con la gran actriz Berta Lasala. Pareciera que de mis respuestas, esa es la que más te duele, porque definitivamente habla mal de cualquier hombre. Por lo demás, me parece curioso ser ‘tema’ en todas tus temporadas”, fueron las palabras de Moulian en el diario La Cuarta.

El tenso momento comenzó cuando Rodríguez preguntó si “¿Quiere hablar de Yerko Puchento? Es que hay una cosa que no me pareció de su columna”.

“¿Ah sí? Lo del comienzo, es que todos me dicen que no me meta en la vida personal. ¿Pero por qué él se mete? ¿Por qué se mete en mi vida personal, tratándome de alcohólico, teniendo siete pellets? ¿No quiere que se los muestre?”, contestó Moulian quien se paró de su asiento en forma molesta.

Posteriormente el rostro de Chilevisión logró calmar a su invitado, quien luego argumentó sus palabras diciendo que su alcoholismo está superado. “Si él va a hablar de cosas personales, que él también acepte que cuando tuvo cáncer ¡lo cuidó su mujer y después la dejó!”.

