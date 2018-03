¡Y sigue la polémica! Cristián Sánchez le respondió a José Miguel Viñuela

Varios días lleva la polémica entre Cristián Sánchez y José Miguel Viñuela, luego de que se diera a conocer una antigua pelea entre ambos por una mujer.

El animador de Mega declaró que “es un tema súper superado”, pero aclaró que lo que le molestó en ese momento fue que Sánchez no le hubiera contado del romance.

Sin embargo, en el Muy Buenos Días volvieron a tocar el tema, mientras leían el horóscopo de Sagitario, donde hablaron del supuesto mal genio de la personas de ese signo.

En ese momento, el animador lanzó la siguiente broma: “Una vez salí con la ex de un Sagitario y se enojó”, lo que sacó risas en el panel. Hay que señalar que Viñuela es de ese signo.

Más tarde en el programa, el periodista Luis Sandoval le preguntó abiertamente por el tema, a lo que Sánchez respondió “¿pero por qué uno va a tener que andar pidiendo permiso para salir con otra persona? Acá no hay nadie que sea dueño de otra persona”,

Finalmente, el marido de Diana Bolocco cerró definitivamente el tema: “mi mamá una vez me enseñó que los sentimientos no se discuten. Si a él le dolió no tengo por qué cuestionar ese sentimiento. Es más, cuando nosotros contamos esta historia era para que yo quedara bien, porque de hecho la idea era contar que cuando él (Viñuela) me dice ‘tú estás saliendo con mi ex, me duele’, yo le contesté ‘perfecto, si te duele no salgo más con ella’ y no seguimos juntos”.