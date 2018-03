¡Grúa de peso! Importante panelista de "Bienvenidos" dejaría el 13 para llegar a TVN

El periodista no sería el primero en hacer el mismo cambio.

“Bienvenidos” no lo está pasando muy bien en los últimos días, ya que no ha podido levantar sus números en el rating y ahora tendría una sensible baja en su panel.

Según un medio nacional, el periodista Hugo Valencia dejaría el matinal de Canal 13 para llegar a “Muy Buenos Días”.

Valencia no sería el primero en pasar de “Bienvenidos” al canal estatal, ya que hace algunos meses Max Collao hizo lo mismo.