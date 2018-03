Ivette Vergara reveló cómo mantiene su figura a los 46 años

Cada vez que Ivette Vergara publica una foto en sus redes sociales se llena de piropos por su envidiable figura.

Por eso, la panelista de Mucho Gusto reveló a Mega cómo se mantiene tan regia a los 46 años: “la única manera de mantenerse bien es haciendo deporte y cerrando la boca”.

Una publicación compartida por Ivette Vergara (@ivettevergaratv) el Feb 12, 2018 at 5:03 PST



“Como ustedes me ven comiendo en el programa, que me encantan los dulces lo que hago es, tomo un buen desayuno, me desordeno durante la mañana porque soy dulcera, pero a la hora de almuerzo en la tarde voy bajando el consumo de grasa”, agregó.

Además, aseguró su almuerzo consiste en algo “muy natural, muy sano, básicamente proteínas con ensalada, y en la noche algo muy, muy liviano. Hace un rato largo que no ceno más allá de las 20.00 horas”.

Finalmente, indicó que si tiene ganas de comer algún dulce o chocolate, lo hace temprano y “nunca después de la hora de almuerzo”, y que respecto al ejercicio, no importaba la cantidad de tiempo que se le dedique ya que se termina convirtiendo en un estilo de vida.