¿Lo cumplirá? La particular petición de Fran Sfeir a JP Queraltó para el día del parto

El panelista bromeo con que el equipo del matinal iba a grabar todo.

Juan Pablo Queraltó y Francisca Sfeir han hablado en reiteradas ocasiones sobre la nueva etapa que están viviendo, ya que ambos están a sólo cinco semanas de convertirse en padres por primera vez.

En ese contexto, el panelista de “La Mañana de Chilevisón” contó que fue al médico junto a su pareja. “La Fran se enojó conmigo el otro día. Fuimos al doctor, porque ya quedan 5 semanas, entonces el doctor preguntó: ‘Usted Juan Pablo, ¿Va a estar en el parto?"”.

El periodista aseguró sentirse complicado con la pregunta y respondió “‘sí, obvio. Me puse medio gallinón, entonces dije; ¿Y si me desmayo?"”.

Queraltó contó que su esposa le contestó con un “no” tajante, agregando que le dijo “tú tienes que estar ahí al lado mío. Yo necesito contención en ese minuto”.

Fue en ese momento donde el ex “Bienvenidos” reveló la particular petición de la “Fran”. “Tú lo que vas a hacer es estar cien por ciento concentrado, me vas a apoyar a mí. Es más, quiero que grabes el parto”.

Todo terminó con las bromas del panelsita “Yo le dije ‘mi amor, ¿Cómo voy a grabar el parto? Tú estás fuera de control. Si quieres mando un equipo de La Mañana de Chilevisión, pero no, no’… ¡Qué vergüenza!”.