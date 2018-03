¡Sin piedad! Pedro Ruminot troleó a hombre que lo trató de feo

El chiste recurrente sobre la relación entre Alison Mandel y Pedro Ruminot tiene que ver con las diferencias físicas entre ambos.

Los dos humoristas han hablado del tema en sus rutinas, y usualmente aparecen comentarios en las redes sociales preguntando cómo Mandel, siendo tan bonita, se pudo fijar en Ruminot.

Hace alguno días, un usuario en Twitter escribió un mensaje de este tipo en su cuenta, pero probablemente no esperaba que el comediante le respondiera.

A través de su Instagram, el ex integrante del Club de la Comedia publicó un pantallazo del tuit, y explicó que “me mandaron esto ayer y no sé si sea verdad, lo cierto es que me he reído tanto con esto”.

La imagen lleva más de 10 mil me gusta, y sus seguidores llenaron de comentarios apoyándolo.