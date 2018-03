[VIDEO] ¡Hasta las lágrimas! Hugo Valencia se emocionó al despedirse de Bienvenidos

Esta mañana se dio a conocer que Hugo Valencia no seguirá en Bienvenidos y se integrará a la competencia.

Por eso, este jueves el panelista de espectáculos se despidió en pantalla, donde agradeció los aprendizajes que tuvo durante los siete años que trabajó en el programa.

“Son decisiones que tienen que ver con el corazón, con mis emociones. No tiene que ver con mis compañeros de panel, ni mucho menos con el equipo, son un equipo increíble que me acogió durante siete años”, señaló en pantalla.

“Es un canal que me vio crecer, que me dio una serie de oportunidades que siento que aproveché de la mejor manera y al 200% cada día, no sólo para responderle al canal y a mis compañeros, sino que al público”, agrego, visiblemente emocionado.

El panelista, que no estuvo durante el programa, también agradeció al público, a la productora ejecutiva de Bienvenidos, Jacqueline Cepeda, quien le dio la primera oportunidad, y a todos quienes que trabajan en y detrás de cámara.