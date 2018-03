La complicada vida sentimental de Pancho Saavedra debido a su trabajo en "Lugares que Hablan"

El animador aseguró que es necesario buscar un equilibrio entre el amor y lo laboral.

Francisco Saavedra se ha ganado el cariño de la gente gracias a su conducción en “Lugares que Hablan”, pero en “Vértigo” confesó que no ha sido fácil, ya que su trabajo le ha pasado la cuenta en la parte sentimental.

“Hacer Lugares que hablan, que implican no estar en tu casa, hacen que tu concentración no esté en tu casa, esta ha sido una carrera larga. Hoy estoy en un momento en que quiero aprender a equilibrar, es mucha pega, pero también tengo vida personal, yo creo que es muy importante amar”, comentó el animador.

Luego aseguró que tuvo que encontrar un equilibrio, ya que tenía que saber cuidar a su pareja y no exponerla a los medios.

“Yo pienso que a mis 40 años ya estaba bueno ya, tenía que existir un momento en que yo dijera ‘ok cómo logro compatibilizar todo esto, cómo logro equilibrarlo y hace un año atrás lo dije en una radio, después me arrepentí, yo soy de los que dice que la gente se tiene que enterar de tu vida personal, yo nunca se lo voy a negar, pero creo que cuando uno está en pareja hay que cuidar a la otra persona no tienes por qué exponer a la otra persona, porque la persona que trabaja en un medio televisivo es uno, yo quiero que se hable de mí por mi trabajo y no por mi cama”, manifestó.

Posteriormente el mejor animador del 2017 reconoció que es importante tener a alguien al lado para poder apoyarse y encontrar estabilidad.

“Existen las demandas, pero uno cuando está hace mucho tiempo con una persona, tiene que aprender a conocerse, las relaciones son para apañarse (…) a los 40 años ya estoy en un momento de la vida en que dije 15 años sacándome la cresta y llegó el momento de amar, y cuando uno ama hasta la pega te resulta mejor, la verdad es que hoy día estoy estable”.

Por último Saavedra destacó que “hay que estar dispuesto a hacer sacrificios por la otra persona (…) he corrido tantos riesgos en el programa, que yo digo ‘¿Si me muero mañana valió la pena?’, estoy dispuesto a sacrificarlo todo”.