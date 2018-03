Los polémicos dichos de René O"Ryan contra la quimioterapia causó debate en las redes sociales

Este jueves, René O’Ryan fue uno de los invitados de Vértigo, donde tocó el tema de su cáncer.

Durante la sección de La Pregunta del Pueblo, un miembro del público en el estudio le preguntó cuál había sido el momento más duro que vivió.

“Sin duda, el momento más duro fue llevar cinco meses de tratamiento, que me llevó a estar como un verdadero anciano, y que te digan que ya no hay nada que hacer, y te quedan, con tratamiento, ocho meses, a lo más un año de vida”, comenzó contestando.

Luego, el ex instructor del reality Pelotón continuó relatando que “cuando uno tiene que escuchar un especialista que te dice ‘prepárate’ (…) yo sabía que lo que él decía no era Dios. Dios es el único que me puede decir cuándo me voy a morir, y no sé cuándo va a ser eso”.

En ese momento, Martín Cárcamo le señaló que “enfrentar a la medicina es algo muy difícil y tú tomaste esa decisión”, a lo que O’Ryan explicó que decidió dejar la quimioterapia.

“Yo vi morir, no a una, sino a diez personas con cáncer, que se apagan como una velita, son hueso y piel y nada más, y yo dije ‘esto es producto de que lo envenenaron"”, lanzó, para luego agregar que “creo que la valentía que tengo, de no tenerle miedo a la muerte, me llevó a decir ‘ese no es el camino. Si yo voy a morir, quiero morir luchando solo, no que me envenenen’, porque es veneno lo que entra en el organismo”.

“Yo dije que no quiero que dañen mi sistema inmunológico, que es el que tiene que luchas, sino que lo voy a potencias y me voy a nutrir correctamente. Lo que fui entendiendo y vivenciando es que si yo me nutría correctamente, mis órganos estaban nutridos y mi sistema inmunológico estaba funcionando”, finalizó explicando.

Las declaraciones de René O’Ryan causaron opiniones divididas en las redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyaban su decisión y lo felicitaban por su mejora, otros consideraron que instar a dejar los tratamientos convencionales es algo irresponsable.

#Vertigo2018

Qué irresponsable #ReneORyan al llamar que un tratamiento contra el cáncer es envenenar a las personas. Imaginen lo que siente una persona que recién está empezando un tratamiento. — Marcelo… (@Marcelojoker1) 16 de marzo de 2018

El cáncer es una enfermedad maldita. Bravo René O’Ryan por tener la lucha para enfrentarla #Vértigo2018 — Dagoberto Toro (@Dago_Toro) 16 de marzo de 2018

Oye espero que la gente no deje sus tratamientos por escuchar estas cosas 🙄 #Vertigo2018 — Felipe Ferreira (@Felipe_nandoF) 16 de marzo de 2018

Por favor medicina es medicina, son profesionales y saben lo que hacen, tal vez en el caso de Rene a funcionado bien un tratamiento alternativo, pero no en todos los casos será igual #Vertigo2018 — MACHO SANGRÓN (@ElCabritoMalo) 16 de marzo de 2018

#Vertigo2018 Tuve cancer linfático y le gané, creo que es importante el ánimo y alternativas pero no seguir un tratamiento médico es irresponsable (lo digo con respeto) René, eres afortunado… por más que quieran mucha gente no tiene la misma suerte pero si las ganas. — SABRI GARAY MIRANDA (@SABRI_GARAYM) 16 de marzo de 2018

Grande @ReneORyanS… Un guerrero y ejemplo para muchas personas que luchan contra el cáncer!! #Vertigo2018 — Jamil Ramirez (@JamilRamirezG) 16 de marzo de 2018

#Vertigo2018 René demuestra el tezon de lo que están hechos nuestros marinos chilenos ,bueno ex ,pero la voluntad y el deseo se lleva en los genes eso es fe.un abrazo Rene — marcelo rizzo (@rizzodimartino) 16 de marzo de 2018

Pero amigo como le dice a la gente que las quimios son malas…mi tío gracias a las quimios vivió 5 años más de lo que le habían pronosticado…más cuidado con lo que se dice en Tv #Vertigo2018 — Cata🍓 (@catasunshine) 16 de marzo de 2018

Es un bacán #RenéOryan, puta el hueón corajudo, arrojado, valiente. Y encima se echa encima a tanto médico elevado a categoría semidios #Vertigo2018 — Carolina (@CeballosCarola) 16 de marzo de 2018