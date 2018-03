¡No se guardó nada! Daniela Vega le respondió la broma a Yerko Puchento

La actriz aseguró que nadie de la productora se ha acordado a ella para disculparse.

La broma que le hizo Yerko Puchento a Daniela Vega en el programa de la semana pasada de “Vértigo” sigue generando polémica.

Luego de siete días la actriz asistió a “Mentiras Verdaderas” para hablar sobre la película “Una Mujer Fantástica”, pero también se dio el tiempo para referirse a las palabras del personaje interpretado por Daniel Alcaíno.

“Yo entiendo el contexto, la comedia es tierra de nadie. Pero no voy a entrar a ahondar en un tema como ese, porque en lo personal me pareció un poco desafortunado por la gente que esta mirando y pueda sentirse ofendida. A mi no me ofende. Yo Daniela, llego a mi casa y no pienso en eso”, manifestó Vega.

Vega dio por cerrado el tema agregando que nadie del productora, ni el actor Daniel Alcaíno, la han llamado.