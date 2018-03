Pancho Saavedra se aburrió de los comentarios de Schmitd y defendió a los transgéneros

El animador de Canal 13 pidió ser más cuidadoso con el tema.

El debate sobre la gente transgénero se tomó el programa recién pasado de “Vértigo”, donde Claudia Schmitd y René O’Ryan destacaron que una mujer trans no es como todas las mujeres.

En dicho contexto Francisco Saavedra salió a defender a los transgénero. “Perdón, es que yo me quedé pensando en la defensa que hizo René de Claudia, y perdona que vuelva al tema, pero yo también opino que la gente no debió ser tan agresiva como fueron con Claudia. A mí me violentó eso. Pero sigo pensando que estaba equivocada”, comentó.

“Yo puedo empatizar con tu discurso, y estamos acá y me encanta que se debatan estos temas”, le respondió al ex instructor.

Por último el animador de “Lugares que Hablan” hizo un llamado a abrir la mente. “Si no se trata de tener una mentalidad abierta, se trata de que, por favor, seamos un poco más cuidadosos y más tolerantes que todo. Porque si hoy día recién se está debatiendo una ley y somos el país que está más en pañales de todos, los comunicadores también tenemos un rol, podemos debatir, pero no podemos agredir, porque todos tenemos cabida en este mundo… ¡Hombre, mujer, trans! ¡Hueón! ¡Todos!”