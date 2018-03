¡Salió a defenderlo! Steffi Méndez indignada con críticas a su hermano en "Vértigo"

Ayer fue la segunda emisión de la nueva temporada del programa a de Canal 13, “Vértigo”, al cual asistió Leo Méndez Jr. como uno de sus invitados.

Además de hablar de su familia y su vida personal, el joven tuvo que someterse a la pregunta del pueblo en la cual fue cuestionado por su cambio de nombre a “Linda”. Bajo este contexto se le preguntó si se sentía hombre o mujer a lo que respondió con una honesta expresión.

“Yo me siento como yo soy hoy día. Yo soy hombre, me gustan las cosas femeninas, me encanta el maquillaje, los tacos, vestidos, todos lo femenino”, confesó. Sin embargo algunos de los invitados fueron incapaces de entenderlo.

Ante esto, la hermana de Leo, Steffi Méndez, inmediatamente apareció en sus redes sociales indignada con los cuestionamientos. “¡Estoy impactada que el tema de ser hombre o ser mujer, o pensar o sentir distinto, sea un tema en un estelar como este! Den vuelta la página ¡Ya fue!”, expresó enojada en una historia a través de su cuenta de Instagram.