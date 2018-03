¡Se supo todo! Fer Figueroa contó la verdad sobre la relación de Joche con Michelle Carvalho

La actual pareja del argentino aseguró que ellos nunca fueron pololos.

El quiebre de Joche con Michelle Carvalho seguramente es recordado por muchas personas, ya que la brasileña ingresó al reality “Mundos Opuestos” solamente para terminar con el coordobés.

Después de varios años, la actual pareja de Joche, Fer Figueroa, contó la verdad de la relación entre ambos, asegurando que todo fue un negocio.

“Hablaron una vez, porque ella quería entrar al reality (Mundos Opuestos) y le preguntó si entraban juntos, el pasado, no en el que yo estuve (Doble Tentación)”, comentó Fer en un web show de un medio nacional.

Luego un periodista le preguntó si todo era parte de un negocio, a lo que la modele respondió “claro, como un negocio, así como ‘entremos’, algo de plata”.

“Siempre me dice a mí: ‘Fer, no fue mi novia, una seria’, estaban probando, y no funcionó”, concluyó Figueroa con respecto al tema.