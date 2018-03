Monica Gody preocupa a sus seguidores tras quedar internada en la clínica

Este sábado, la actriz Mónica Godoy preocupó a sus seguidores de Instagram al contarles que en estos momentos se encuentra internada en la clínica.

Según lo que compartió junto a la fotografía, llegó al recinto con un intolerable dolor de cabeza que aparentemente se debe a un cuadro de meningitis, pero los doctores aún no lo pueden corroborar.

“En la clínica again 😩. Me vine ayer en la mañana con un fuerte dolor de cabeza, intolerable en verdad y me dejaron aquí. Muchos exámenes y aunque aún no está claro, lo más probable es que sea meningitis, de las buenas x suerte.. (viral) nada que hacer, solo una actitud positiva💪”, comentó.

Además aprovechó de disculparse por no poder asistir a la obra de teatro que tenía programada para este fin de semana. “Se los cuento porque muchos me han escrito contándome q tenían sus entradas listas para ir a ver #LosVecinosDeArriba… Lo siento, pero ha sido x esto la suspensión de las funciones de esta semana.. En boletería pueden devolverles su dinero o bien, cambiar la entrada para otro día. See you 😉”, agregó.