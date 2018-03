Bajista de Chancho en Piedra: Los millennials son muy condescendientes

La banda nacional se presentó este sábado en el festival musical Lollapalooza, en donde repasaron “La Dieta del Lagarto”, uno de los discos más importantes de la agrupación, aprovechando de celebrar los 20 años desde el lanzamiento del mismo.

Tras haber concluido con la presentación, la banda conversó con un medio nacional, en donde se refirieron al disco lanzado en 1997, dando especial énfasis a la crítica social y a las letras potentes que lo componen.

Para Felipe Ilabaca, bajista del grupo, las cosas han cambiado demasiado. “Me molesta mucho la actitud liviana que parece tener toda la gente. Me carga el aspecto suave y blando que tienen los millennials, me gustaría que fueran más cómo éramos los de los 90, que era más contestatario”, explicó el músico.

“La Dieta del Lagarto fue una revolución, y no sólo este disco, sino que un montón de música que se hizo en los 90. Ahora veo que todo es condescendiente, todo es ‘nice’, todo es fácil, todo está a un click, todo está rápido. Eso es lo que no me gusta de la nueva era”, agregó.

A pesar de que hay algunas cosas que le gustan de la actitud de las nuevas generaciones, Ilabaca piensa que no es suficiente. “Me encantan las ganas y el convencimiento de que creen que todo lo pueden lograr, pero no me gusta la liviandad con la que creen que todo es, que todo es desechable y todo se va”, concluyó.