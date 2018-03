¡Insospechado! Esta fue la inspiración de Lorena Bosch para su personaje en "Soltera otra vez"

Soltera otra vez ha cautivado a sus fanáticos con su tercera temporada. Y es que las hazañas de Cristina Moreno (Paz Bascuñán) no dejan indiferente a nadie.

Sin embargo, “la Cristi” no es el único personaje afamado de la serie, siendo Fabiola Meneses (Lorena Bosch), una de las más queridas de las amigas del grupo, ya que su exagerada personalidad y gestos la convierten en uno de los personajes más cómicos y llamativos.

Lo que no sabías es que el personaje de “la Negra” tiene una muy especial inspiración.

Según contó el director de la teleserie, Herval Abreu, a un portal nacional, la inspiración de Lorena fue su propia madre.

“Ella me dijo ‘a mí me gustaría homenajear a mi mamá, deja construirla y te la muestro’, y días después llega meneando el dedo hacia arriba y hablando de una manera distinta”, contó.

“Yo le dije ‘vamos a hacer eso de todas maneras’”. Y fue tan buena la interpretación que cuando el director tuvo el gusto de conocer a la musa de la actriz, no tardó en reconocerla. “Es igual, me la encontré en los Premios TV-Grama y ella me dijo ‘no sabes quién soy’, pero yo al verla, le dije que sí, ‘tú eres la mamá de Lorena’ y ella no entendía porqué yo sabía”, agregó.