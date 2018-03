¡Se sinceró! Esto es lo que dijo Lucho Jara sobre la salida de Kathy Salosny del matinal

Esta semana el matinal de Chilevisión, “La mañana” destronó al “Mucho gusto” como líder en transmisión, después de años siendo el número uno.

Producto de esto, mucho se ha cuestionado sobre las causas de esta situación y durante la emisión el último capítulo de “Primer Plano” se barajó la posibilidad de que esto fuera por la ausencia de Katherine Salosny.

Ante las dudas, el programa farandulero decidió ir directamente a preguntarle a los actuales conductores del matinal de Mega y estas fueron sus declaraciones.

“La televisión es así, vertiginosa. Nunca nosotros nos hemos arrojado el rótulo. Llevar 47 meses liderando es un mérito y estamos trabajando para que eso sea parte de nuestro trabajo”, aseguró Luis Jara.

Respecto a la salida de Kathy confesó que “yo la extraño mucho, la echo mucho de menos, y esa es una cosa personal”. Y agregó que “yo creo que ninguno de nosotros hoy día puede decir que somos claves en la sintonía. Son otros los factores que juegan en la composición. Son los contenidos. Yo creo que más bien la competencia se basa en eso, en que tengamos afanes para hacer bien el trabajo. Por eso no estamos complicados, sino que estamos preocupados de hacerlo”.

Por otro lado Karla Constant aseguró que “yo no le puedo asignar eso solo a la Kathy. Siento que puede haber muchos factores en el tema de los números. Si hay gente que ha castigado porque la Kathy ya no está, pucha, no manejo esa información. Pero obviamente que hay viudos de la Kathy y eso es súper entendible”.