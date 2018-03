Sin pelos en la lengua: Estas fueron las agresiones entre Michelle Carvalho y Adriana Barrientos

Una fuerte discusión se desató este domingo entre Michelle Carvalho y Adriana Barrientos. Todo comenzó con una publicación que compartió la brasileña a través de su cuenta de Instagram atacando a la leona.

“Querida Adriana… primero que todo, si vas a hablar de mí aprende a escribir mi nombre bien ¡Michelle de Carvalho! 2.- Si ir bien por la vida como tú es vender tu cuerpo por 700 mil pesos y agarrarse hombres por plata para que te compren autos, carteras etc., paso… estoy muy bien así, gracias”, lanzó Carvalho.

“3.- belleza no se compra, uno nace bello cosa que no fue tu caso, entonces deja de operarte que ya te ves deforme, acéptate tal como eres y si no aprovechaste tu juventud una lástima, no puedes tener 40 y querer llevar una vida de una niña de 20. 4.- deja de dar jugo por la vida y busca alguien que realmente te ame y anda a formar una familia, procrear, me refiero que ya estás bien pasadita del tiempo. Apura mientras hay tiempo y el día que tengas un hijo dale los valores de vida que tú nunca tuviste”, continuó.

Como si esto no fuera suficiente, aseguró que “5.- es triste y penoso ver tu vida rebajándote al suelo, haciendo show, colgándose de la gente metiéndose en temas que no corresponde por miedo de estar sola y aceptar cualquier basura de estos amigos falsos que te acompañan. Aprende a estar sola y feliz y si un día tuviera que hacer algún tipo de magia negra o brujería haría para que tú y tu amigo encontraran paz en la vida y tengan amigos de verdad, y una familia que te dé amor porque eso les falta ¡y que te limpie toda esa envidia que te consume!”.

Para concluir le dijo que “gente feliz y bien resuelta en la vida -como dices ser- no tiene tiempo para fijarse en la vida de los demás y si tienes todo este tiempo para mí no creo que seas feliz y bien resuelta, busca un sicólogo, un siquiatra, (…) ganas de llamar la atención todo el rato no es normal, te haría bien. El mundo de TV & espectáculo te tragó o tú lo tragaste, eso no es vida real”.

Como era de esperarse, Adriana no se quedó callada frente a esta situación y salió inmediatamente a defenderse diciendo “Primero Michelle, no me interesa aprender a escribir tu nombre; segundo, ¿vender mi cuerpo por plata? Yo el dinero me lo gano con dignidad y las cuentas las pago con lo que trabajo. Si tú tienes la suerte de vivir de allegada por tu belleza, en casa de quien te reciba, te felicito; como yo soy fea según tú, tuve que trabajar de modelo para comprarme la mía”, comentó la leona.

Tercero, aún no tengo 40, tengo 37 pero a tus 30 años yo ya me preocuparía de desarrollar el cerebro porque la belleza y la juventud es una enfermedad que se pasa rápido. Yo estudié ingeniería; cuarto, cuando quiera formar familia será con alguien que yo elija, que esté a mi altura y en mis tiempos, si tú estás apurada tratando de hacerle un hijo a alguien no es mi tema, aprende a estar sola y feliz, no compartas la cama con cualquiera que ya pareces muñeca de trapo cuando los hombres te toman y después te desechan pagando con el cuerpo el arriendo”.

Para cerrar, Barrientos escribió “y no seas mal agradecida de quien te dio techo y comida gratis durante años, que es mi amigo también, que por supuesto a nosotros que nos portamos bien nos va increíble y de verdad sentimos profunda pena de tanto odio y envidia que tu corazón puede llegar a tener”.