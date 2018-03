Lali Espósito encendió las redes con osada fotografía en ropa interior

Lali Espósito es una de las grandes artistas de la música pop de América Latina, incluso el año pasado se ganó el corazón del “monstruo” del Festival de Viña del Mar.

Actualmente la cantante está promocionando su último videoclip, “Tu Novia”. En dicho contexto, la argentina subió una osada fotografía en ropa interior.

“Porque yo no quiero ser tu novia. No me importa tu historia…”, fue el comentario en la fotografía que en menos de un día superó los 337 mil likes en Instagram.

