Organización de Lollapalooza respondió a las críticas de Mon Laferte

Durante su presentación en la segunda jornada de Lollapalooza, Mon Laferte lanzó una fuerte crítica a la organización.

“Tenía algo bien bonito con pantallas, pero no me dejaron usarlas”, comenzó diciendo, para luego agregar: “Mala onda, hay que tratar por igual a los artistas chilenos. Cuando vuelva al festival, ahí voy a poner las visuales, cuando me dejen usarlo. ¡Por la chucha que nos tratan mal en nuestro país!”.

Las quejas de la ex Rojo fueron secundadas por otros artistas nacionales. El vocalista de Kuervos del Sur señaló que “la única forma de que cambien las cosas es a través de ese tipo de protestas. Yo no sé si tiene que ver con la producción o un tema de tiempos, porque esto está súper bien organizado, pero para los artistas es muy importante que todo salga según lo planificado, eso predispone a un estado emocional que para los artistas es súper frágil”.

Por su parte, los integrantes de Moral Distraída también apoyaron a Mon Laferte, declarando que “creemos que tiene razón, que están un poco desequilibrados los tratos en relación a los artistas internacionales. Desde nuestra experiencia, podemos comprobar que el trato el distinto más allá de los horarios y tiene que ver con la valorización del producto nacional”.

Desde la productora Lotus aseguraron que “todos los artistas tienen los mismos accesos, las condiciones son las mismas para todos”, y dio como ejemplo lo ocurrido con algunos invitados anglo.

“Lo que apareció en estos días fue mucha solidaridad entre los artistas. Camila Cabello le prestó todo su backline a Zara Larsson, Royal Blood dio vida en el escenario al que los tuvimos que cambiar, y Chance the Rapper, que venía por primera vez, tuvo la disposición de cantar mientras atrás trabajaban para que se pudiera realizar el show de los Red Hot”, finalizaron desde la producción.