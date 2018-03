¿Será verdad? Tarotista asegura que Kathy Salosny volverá pronto a la televisión

Hace menos de un mes que Kathy Salosny dejó el matinal Mucho Gusto, luego de que no le renovaran el contrato en Mega, y desde entonces no ha vuelto a aparecer en pantalla.

Sin embargo, según la tarotista Karem Rodovalho, esto estaría por cambiar.

“Kathy volverá a la televisión en dos meses y medio”, indicó la brasileña a Intrusos, asegurando además que será en un nuevo canal y que tiene más de una opción para regresar a la pantalla.

Además, entregó detalles de cómo habría sido la salida de Salosny de Mucho Gusto, según lo que le indicaron las cartas. “La primera impresión fue esa como de renovar, pero el mago nos muestra el manejo de alguien, podríamos estar hablando de que alguien propuso. El diablo nos habla de la mala energía, cosas turbias, mal intencionadas”, relató.

Rodovalho también aseguró que la animadora está mucho más tranquila, ya que las cartas muestran que se acerca un cambio para ella. “Ella se siente mucho más tranquila que hace una semana atrás, ella se da cuenta que no falló, que no fue ella la que tenía conflictos, la que estaba siendo no aceptada, esa tranquilidad la tiene ahora”.

Finalmente, la tarotista aseguró que Luis Jara siente temor de tener que vivir lo mismo que Kathy.