"Ya falta poco chicos": Ignacio Lastra habló sobre su estado de salud en su primera transmisión en vivo

A través de su cuenta de Instagram, Ignacio Lastra realizó su primera transmisión en vivo desde su accidente en agosto de 2017.

El ex chico reality contó cuál es su estado de salud, y agradeció a sus fans por el apoyo que ha recibido durante su recuperación. La transmisión duró cerca de 10 minutos y solo se podían ver sus manos parchadas.

Además, aprovechó la oportunidad de explicar la verdad tras la foto publicada junto a su amigo Álex Consejo: “Es mentira, es antigua (…) imposible que una persona que se quemó el 90% se vea como antes, pero ya falta poco chicos, me estoy recuperando”.

Por otro lado, se dio el tiempo de agradecer a su club de fans, quienes le regalaron un libro de Superman con un compilado de imágenes de su carrera.

“Lógicamente como ustedes saben, estoy mostrando el regalo porque es algo muy importante para mí el apoyo, y no me muestro, es obvio, tuve un 90% (del cuerpo quemado), que no es menor”, señaló.