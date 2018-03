El desubicado comentario de Félix Soumastre que cambió la vida de Michael Roldán

El periodista de farándula contó que se sintió inseguro y que comenzó a ir al gimnasio

A raíz de las osadas fotos de Patricia Maldonado, en “Intrusos” comenzaron a hablar sobre las facciones del cuerpo. En ese momento, Michal Roldán contó sobre las razones por las que decidió adelgazar.

“Yo no comencé a bajar de peso porque quería estar más sano. Yo lo hice porque en dos días me pasaron dos situaciones que me marcaron. Fueron súper chocantes”, comentó Roldán.

La primera historia que comentó el periodista fue una que protagonizó un ex chico reality. “Diré su nombre porque su estupidez fue máxima, Félix Soumastre, yo le digo ‘hola, ¿Cómo estás?’ y él me dice ‘oye que estás gordo, ¿Qué te pasó?’. Ese comentario de él, que tiene cero poder, de verdad me cagó la onda”.

La segunda ocasión fue cuando “estaba en un despacho desde el Estadio Nacional, y un tipo me pregunta ‘oye, ¿Es verdad que eras más flaco o siempre eres así de gordo?"”.

“Por eso entreno, porque el día que tenga el ánimo más bajo, no me pase lo mismo y que alguien me diga ‘oye, que estas gordo, ¿Qué te pasó?"”, concluyó el periodista.