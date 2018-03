El reflexivo e inesperado mensaje con que Américo recordó a Felipe Camiroaga

El cantante aseguró que la foto con el animador le da confianza.

Américo es reconocido por sus alegres canciones que hacen bailar a la gente en las distintas fiestas o eventos en que el músico interpreta sus temas.

Sin embargo, no todo es felicidad en la vida del cantante, ya que a través de su cuenta de Instagram contó que no estaba pasando por un buen día, hasta que le mandaron una foto donde Felipe Camiroaga le estaba entregando la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar.

“Sabemos que no todos los días son buenos o geniales, y que no tienen por que ser necesariamente malos o para el olvido, pero necesitas un motivo , un empujón, que suceda algo que te saque una sonrisa o te estremezca, y resulta que hoy era uno de esos días”, comentó Américo.

Luego aseguró que se “emocionó mucho porque me hace creer , me da confianza, me da más fuerza y me trajo una alegría inmensa”.

