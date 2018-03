¡Juntos pero no revueltos! El complicado estado civil de Anita Alvarado

La “Geisha” aseguró que está separada pero sigue durmiendo con su ex pareja.

Anita Alvarado llevaba varios años de relación estable y estaba alejada de las polémicas faranduleras. Sin embargo, todo cambió ya que se habría acabado el amor.

Alvarado se estaría separando de su novio, pero ambos siguen viviendo juntos, incluso están compartiendo la misma cama.

“La (casa) compramos con dos casas separadas, tenemos que unirla y hacer una sola casa. Cuando esté lista entonces nos separamos de cama, todavía estamos durmiendo juntos, pero sin sexo”, contó Anita en “Muy Buenos Días”.

Los motivos del distanciamiento comenzaron porque “a veces uno se dice palabras que hieren, hay cosas que a él no le importan como a mí me importan… Finalmente yo estaba esperando unas disculpas, y yo le dije ‘yo no te voy a hablar hasta que me pidas perdón y yo sienta que es de verdad"”

“Cuando me vaya me voy a ir con un hombre” fueron las palabras de la “Geisha” con respecto si iba a dejar el hogar de Chicureo.