Nicole Pérez y su sorpresiva desvinculación: "Me di cuenta que nada es estable. Nada"

Desde septiembre del año pasado, las redes sociales de Nicole Pérez comenzaron a llenarse de imágenes de su nuevo trabajo como azafata, donde demostraba que se encontraba feliz.

Sin embargo, el pasado domingo este capítulo de su vida llegó a su fin, cuando fue desvinculada de Latam junto a otros cerca de 70 tripulantes de cabina.

Por eso, la ex chica Mekano conversó con el diario Las Últimas Noticias, donde se desahogó respecto de este inesperado fin del contrato. “Yo me proyectaba. Hubiese sido mi primer trabajo normal, se supone que me iban a dar contrato indefinido, ahora me tocaba”, comenzó.

“En TV y en otras pegas siempre trabajé con boleta a honorarios, entonces esto era como lo más estable que había tenido. En realidad, yo pensaba que era estable, porque no lo fue. Ahora me di cuenta que nada es estable. Nada”, agregó quien interpretaba a la Doctora Cahuín.

Sin embargo, Pérez no baja los brazos: “es una lata, pero en realidad yo soy creyente, creo que todo pasa por algo. Pese a todo, estoy tranquila. Me han pasado tantas cosas que ya como que no me entran balas”.

Luego de su paso por Mekano y Yingo, Pérez se radicó por un tiempo en Estados Unidos, pero regresó a Chile el 2017.

Respecto a su futuro laboral luego del fin de su contrato, Nicole no sabe si tiene intenciones de regresar a trabajar en un avión, señalando que “no sé si quisiera volver a volar, siento que fue el momento preciso para salir. Con los pasajeros hubo un amor muy lindo, es una pega muy linda, me gustaba. Lamentablemente pasó esto que no me lo esperaba. Pero ser tripulante es muy lindo, me quedo con los lindos recuerdos y el haber estado con mis compañeros”.

“Algo va a salir, algo espera por mí, tengo pena, lata, pero estoy tranquila”, finalizó.