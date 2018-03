¡No pudo contener el llanto! Karla Constant se defendió en vivo de las constantes críticas

Esta mañana, los panelistas de Mucho Gusto decidieron celebrar el Día de la Felicidad mostrando alguna fotografía de ellos que reflejara ese sentimiento.

En ese contexto, Karla Constant aprovechó el momento para desahogarse y responder a las críticas que ha recibido desde la salida de Kathy Salosny, momento en el que terminó luchando contra las lágrimas.

“Para mí, este último tiempo ha sido muy fuerte, perdóname jefe que me tome el atrevimiento, ha sido muy fuerte, muy intenso y hoy día dije ‘qué puedo celebrar en este Día de la Felicidad’ y tengo muchas cosas que celebrar, pero en estos días intensos yo quiero compartir con la gente que ve este programa un sentimiento”, comenzó señalando la animadora.

“Me ha dado mucha pena, mucha pena, recibir malos comentarios, y lo quiero compartir, porque yo siento en lo más profundo de mí que yo soy una muy buena persona, preocupada, soy cariñosa y llegué a este programa súper agradecida. Quiero decirle a esa gente que de repente escribe cosas malas, malas, con malas palabras, que yo les deseo amor, porque me da pena, porque cuando se escriben cosas la otra persona no sabe el daño que puede causar y lo que más me duele es que hubo gente que escribió cosas malas en las fotos de mis hijos, hasta burlándose del nombre de Rocco”, continuó relatando, sin poder contener el llanto.



“Pero yo los quiero invitar en el Día de las Felicidad a que pensemos antes de escribir o decir algo malo de otra persona, usted puede pensar lo que quiera o sentir lo que quiera, pero eso es una cosa y otra cosa es invadir el espacio de otra persona”, agregó.

“Este tiempo para mí ha sido, insisto, muy doloroso. Por varios días no publiqué fotos, porque sentí que ese espacio de Instagram es una casa para mí donde publico cosas de mi familia, de mis amigos, que me hacen feliz, y el otro día volví a publicar una foto de Rocco de su jardín, que está muy contento, y hubo gente que escribió ahí, entonces yo con respeto pido que por favor cuidemos nuestros actos, cuidemos lo que decimos de otras personas y los invito, nuevamente, en este Día de la Felicidad a ser felices y a llenar el corazón de amor”.

Finalmente, la animadora dedicó algunas palabras para el público, pidiendo respeto y asegurando que seguirá realizando su trabajo con el cariño con el que lo ha hecho hasta ahora.



“Tengamos respeto por otras personas, yo voy a seguir trabajando acá con el profesionalismo, con el cariño, con la alegría, no he bajado los hombros, y lo único que les pido, no quiero cambiar la opinión de usted que está en la casa, tal vez no le gusta que yo esté aquí, pero un respeto, porque yo lo hago con el corazón y eso. Perdón jefe por salirme del Día de la Felicidad, pero para mí era muy importante decir eso, tengo el derecho a ser feliz, tengo el derecho a trabajar, nunca le he querido hacer mal a nadie y voy a seguir acá con alegría y con el corazón abierto, porque ustedes son mi equipo y se lo merecen, les doy el doble de felicidad”.

Después de este emotivo momento, sus compañeros le dieron un abrazo grupal y le aseguraron que estaba en su derecho de desahogarse.