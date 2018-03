Raquel Argandoña recordó el "dolor más grande" de su separación con Hernán Caldedrón

La panelista de “Bievenidos” se sinceró en el matinal, incluso aseguró que tuvo que ir a la comisaría a esperar a sus hijos.

Uno de los temas tratados durante la emisión de este martes en “Bienvenidos” fue el de los hijos. En dicho contexto Raquel Argandoña contó la etapa más complicada de su separación con Hernán Calderón.

“El dolor más grande es cuando a una mujer le quitan a sus hijos, sin haber motivos, sólo porque en ese tiempo decía que mi entorno era promiscuo, porque mi entorno eran mis amigos gay… Ese es el dolor más grande que una mujer puede sentir”, comentó la “Quintrala”.

Luego Matrín Cárcamo le consultó que cada cuanto podía ver a sus hijos, a lo que respondió que “era fin de semana por medio, pero generalmente al principio cuando está la cosa en crisis una de las partes no cumple, entonces el abogado te dice vaya a la comisaría, y los mismos carabineros me decían ‘señora Raquel no pierda el tiempo, espere a que él voluntariamente se los traiga"”.