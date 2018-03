Ivette Vergara reveló su mayor vergüenza en televisión

La carrera en televisión de Ivette Vergara comenzó en la década de los 90, por lo que la periodista tiene varios años de experiencia, en los que ha vivido más de una vergüenza.

En una entrevista, Vergara reveló cuál ha sido su momento más bochornoso en pantalla, el que sucedió hace 18 años.

“Tengo como hartas situaciones difíciles, divertidas o jocosas. Desde desfiles de moda, que se me salió un zapato en la mitad de la pasarela. Pero yo creo que la más chascarrienta fue que habíamos ido a grabar a Isla de Pascua con Fernando (Solabarrieta), la llegada del nuevo milenio”, comenzó narrando.

“Año 2000. Íbamos por el Buenos Días a Todos a grabar la isla, hicimos buceo y todo este cuento. Y yo andaba con una blusa muy parecida a esta (una polera con tirantes). Y de repente veo a un productor que me hace así (mueve los brazos), y yo no cachaba si me estaba diciendo que me apurara en contar la anécdota o que mandara el video al aire”, agregó la periodista.

“Entonces de repente el conductor dice ‘bueno, vamos a comerciales’ y yo digo ‘¿qué pasa?’. Me dice ‘hue… se te salió una pechuga’. Y yo figuraba hablando todo esto con la blusa caída. Se me veía la mitad de la pechuga. Yo nunca me di cuenta, y toda esta señal era para que me subiera la blusa”, remató, para admitir que “nunca quise ni siquiera revisar el video para ver cuánto se había visto. Pero claro, evidentemente eso fue lo más chascarriento de vergüenza, en el fondo. Eso fue lo más vergonzoso que he vivido en televisión”.