La foto de Matías Vega que deja en evidencia los antiguos looks de otros tres famosos

Definitivamente el segundo semestre del 2017 y lo que va del 2018 han marcado el regreso de Matías Vega a los medios de comunicación. Este regreso se vio literalmente coronado con su elección como Rey de la pasada versión del Festival de Viña del Mar.

En sus activas redes sociales Vega compartió una foto que definitivamente no pasó desapercibida por sus seguidores y que no solo tiene relación con él, sino que “delata” el look de tres famosos que, con varios años menos, mostraban un estilo totalmente distinto al que les podemos ver hoy.

La imagen corresponde a una portada de Revista Caras del año 2001 donde se destaca la “Generación Y” y donde, junto a Vega, se puede ver a Patricia López, Renata Ruiz y Benjamín Vicuña.

En aquella época Patricia López destacaba en la teleserie Amores de Mercado, Benjamín Vicuña era parte de la teleserie “Piel Canela” de Canal 13 y Renata Ruiz, en aquél entonces con 17 años, se destacaba como una de las finalistas del Elite Model Look.