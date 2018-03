Maitén Montenegro: “Cuando uno no está en televisión, la gente cree que uno no existe”

En conversación con las periodistas Ximena Torres Cautivo y Virginia Araya en “Ya Era Hora”, Maitén Montenegro, reconocida bailarina, cantante y comediante, conversó sobre su historia, su vida en Estados Unidos y el mundo del espectáculo.

Con respecto a su vida en Miami, Montenegro afirmó que “no he sentido ni quisiera problemas por ser mujer, nunca fue un tema, tenía buenas o malas ideas pero no había género en eso. Me siento afortunada. Sí tuve un gran cuidado y respeto por los demás, me di cuenta de que no todos se ríen con lo mismo, no todos sufren con lo mismo, que en cada país la gente es distinta”.

Sobre la discriminación por no tener un título, la show woman aseguró que “ésa sí la he sentido en Chile. Debería haber una posibilidad de decir, ‘esta señora tiene un caso extraordinario, démosle una chance de que nos enseñe algo’”.

La bailarina, ahora enfocada en su próxima obra musical, comentó también que “cuando uno no está en televisión, la gente cree que uno no existe”.