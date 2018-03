¡Se sinceró completamente! José Miguel Viñuela realizó romántico e inesperado anuncio

A través de su cuenta de Instagram, José Miguel Viñuela suele compartir con sus seguidores parte de su felicidad, con fotos y videos de su familia.

El animador de Mucho Gusto lleva más de cuatro años de relación con Constanza Lira, quien es la madre de sus dos hijos.

Por eso, Viñuela se sinceró con sus compañeros del matinal, donde habló sobre su paternidad y reveló que piensa seriamente en casarse.

“Sabía que iba a ser un papá presente, pero no me imaginaba como iba a ser. Y de verdad que ha sido lejos lo más maravilloso del planeta. Lo agradezco a Dios”, comenzó relatando. “Pensé en un minuto que no iba a ser papá. Pensé en algún minuto que no iba a encontrar a la persona. Incluso se me pasó por la cabeza un vientre de alquiler”.

“Lo pensé en algún momento, porque sentí que ya había tenido tantas experiencias y no había encontrado la felicidad. Y dije ‘más allá de si estoy o no con alguien, quiero ser papá"”, agregó.

En ese momento, Karol Lucero le preguntó cómo supo que Lira era la mujer indicada, a lo que el animador respondió que “tuve tantas experiencias, que cuando tienes muchas experiencias, uno también se marea. Al final la persona que está con uno no es la que te revuelve las hormonas, sino que en mi caso yo encontré paz”.

“Encontrar paz es una relación es demasiado importante. Encontrar paz y encontrar un cable a tierra. Llegar a tu casa y que se te olvide que trabajas en la tele. Una mujer que te exige las cosas que una mujer también se hace cargo”, añadió.

En ese momento, el Viñuela lanzó una confesión que no había realizado antes en televisión: “Hoy día considero seriamente casarme, que era un tema que hasta hace muchos años era muy reacio. Pero ahora el matrimonio, como yo lo concibo, estoy en un momento en que podría perfectamente hacer lo que es celebrar la consecuencia del amor”.

Finalmente, el animador declaró que “para mí, la Constanza ha sido lo mejor que me ha pasado. Me ha dado estabilidad, me ha dado equilibrio, me ha dado madurez”.