¡Cambió en 180°! La nueva vida espiritual de Kathy Contreras

Aún piense en volver al mundo de las comunicaciones.

Kathy Contreas se hizo conocida por su participación en el programa juvenil de TVN, Calle 7. Pero actualmente está alejada de las luces de la televisión, ya que tiene una vida totalmente distinta.

Contreras conversó con el diario La Cuarta, donde aseguró que está a punto de convertirse terapeuta integral con mención en psicología transpersonal.

“Todo partió por mi autosanación, cuando descubrí que mi papá no era mi papá, fui en una búsqueda interior y eso me ha permitido darme cuenta de las fortalezas que tengo y para dónde va mi camino, quiero ser un puente de sanación”.

La ex Calle 7 contó que participa hace algunos meses en el centro holístico Kalinda Spa. “Mi amiga es la terapeuta, yo la acompaño y me dedico más a la parte de biodanza. La idea es que las mujeres expresen sus problemas y se conecten con ellas mismas”.

“Antes, jamás me habría subido al Metro y hoy doy gracias por hacerlo, por ver cómo está mi entorno, por no estar ausente de la realidad. Hoy en día estoy más plena que nunca, he tenido una reconexión conmigo”.

Con respecto a una posible vuelta a la televisión, Contreras manifestó que “me gustan las comunicaciones, me encantaría conducir un programa, pero también con este tipo de temas que aporten a la sociedad. No me prestaría para estar en un panel criticando a otros, no miro en menos a esos programas, yo he sido parte de ellos, pero si me dijeras quieres volver a la televisión, estaría en un matinal”.