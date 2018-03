El conmovedor mensaje de Javiera Suárez por su delicado estado de salud

La comunicadora entregó un mensaje de aliento en sus redes sociales.

Javiera Suárez sigue con su dura batalla contra el cáncer. En múltiples ocasiones la periodista ha comentado los detalles de su enfermedad y está vez le pidió a sus seguidores que rezaran para que su examen del próximo viernes salga bien.

“Ayer me hice una ecografía y el pronóstico no es tan alentador como esperábamos. Por ello, nuevamente con el doctor Cristian Arriagada, ¡apelamos a sus rezos para que ojalá no sea nada y todo siga bajo control!. Las ganas y la fe no la perdemos, pero con ustedes ésta carrera se hace menos cansadora. ¡Que sus oraciones me regalen el milagro de vivir! ¡Mil gracias y ahí les cuento!”, fue el comentario de Suárez.

Pero eso no fue todo, ya que también publicó un mensaje que asegura que luchará hasta el final. “Aquí hemos venido a jugar (…). Las cosas más fuertes son las que nacen en la adversidad”.

