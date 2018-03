¡Indignados! Avance de Verdades Ocultas reveló una gran traición que molestó a los fanáticos

Este miércoles, Mega emitió un nuevo capítulo de Verdades Ocultas, la teleserie diurna que no deja de conquistar a sus fanáticos.

El episodio mostró la reconciliación de Tomás y Rocío, quienes dejaron atrás las peleas y los problemas familiares para retomar su relación. Por otro lado Franco terminó con Nadia luego de enterarse que ella estaba enamorada de Mario.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue una traición que quedó al descubierto en el avance.

Según las imágenes, Nicolás engañó a Maite con Muriel, a quien Tomás echó de la casa al enterarse de su pasado con Leonardo.

Además, se da a entender que la infidelidad no fue algo de una noche y que lleva algún tiempo sucediendo, ya que el personaje de Begoña Basauri le pregunta “¿hasta cuándo le vas a seguir mintiendo a la Maite por pena?”.

Esta revelación indignó a los fanáticos, quienes no podían creer la actitud de Nicolás.

Oh my God !!! 😱😱😱 Nicolas maricon, la cagó!! Y esa bitch de la muriel aaah noooo y vuelve la Agu!!! Ojala den eso mañana y no sea de nuevo el adelanto de mañana 😧😧 #verdadesocultas

— Nicole (@Nicole_Eliz_) 21 de marzo de 2018