Kika Silva vuelve a las pantallas de Canal 13 con programa propio

El espacio debutará este sábado.

Gracias a su participación en el matinal “Bienvenidos”, Kika Silva se convirtió en la reina del Festival de Viña del Mar 2017. Sin embargo la modelo dejó el canal para luego reaparecer en Chilevisión.

Pese a lo anterior, Silva volverá a las pantallas de Canal 13 y lo hará con su propio programa, el cual tiene como nombre “Proyecto Arca”, donde se mostrará y ayudará a la fauna nacional que este en peligro de extinción. El espacio se transmitirá los sábados.

“La verdad es que es muy emocionante y aprendí un montón. Uno muchas veces tiene interés en querer ayudar pero no sabe cómo hacerlo y me di cuenta que hay cosas tan simples en el día a día con las que uno puede ayudar y también cambiar el entorno”, comentó Silva a un medio nacional.

Uno de los principales problemas que tuvo que enfrentar fue “ver situaciones como un simple animalito muerto, muerto por naturaleza, comido por otros animalitos. Eso me afectaba mucho”.

“Estaba en un periodo de dejar algunas carnes, estaba comiendo solo pescado por lo mismo, por algo sentimental. Me daba una sensación extraña en la guata (…). Más encima no podía poner cara de pena, susto o asco, porque de eso no se trataba el programa”, agregó.