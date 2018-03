Pangal aseguró que no vivirá solo en su casa del Cajón del Maipo

El ex chico reality tiene su baño casi listo.

Pangal Andrade está cada vez más cerca de cumplir su sueño de tener su casa propia en el sector del Cajón del Maipo, la cual está siendo construida por él mismo.

El kayakista ha ido publicando distintos avances en sus redes sociales y ahora mostró el estucado de su baño, además del vanitorio que ya está instalado.

Pero eso no fue todo, ya que el ex de Kel Calderón aseguró que no va a vivir solo y en la fotografía aseguró que su perro será su compañero.

“Aquí vamos ya con el baño todo estucado y el vanitorio instalado. Pd: El Bagual tenia que salir jajaja, ya que va a ser mi partner y esta es nuestra casita”, fue el comentario del ex chico reality.

