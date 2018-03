"¡Que ordinariez! ": El particular regalo que Jean Phillipe Cretton le hizo a Pamela Díaz

La “Fiera” le mostró el obsequio a su “people”.

Jean Phillipe Cretton estuvo en Denver, Estados Unidos, para trabajar en diferentes proyectos personales, por esa razón estuvo ausente en “La Noche es Nuestra”, programa que anima junto a Felipe Vidal y a Pamela Díaz.

Durante el viaje, el ex Calle 7 no se olvidó de sus compañeros y les trajo algunos regalos. Pero parece que a la “Fiera” no le gustó mucho el obsequio, ya que le dijo en su cara que lo encontraba ordinario.

“Te traje esto ‘pal refri"”, le dijo Cretton a Díaz, quien le respondió diciéndole “te costó 4 dólares (…) ¡Pero que ordinariez”.

El hecho fue mostrado por la modelo en sus redes sociales, donde su “people” se tomó la situación con humor.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: