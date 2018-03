Aún no la perdonan: Carla Pardo fue duramente criticada en su cuenta de Instagram

A pesar de que lo único que busca es actualizar a sus seguidores y enviar buenas energías, Carla Pardo no lo está pasando nada de bien en sus redes sociales.

Esto, porque el hecho de que el capitán de la roja se automarginara del equipo, aumentó la sensibilidad de la hinchada, que desde que Chile quedó fuera del mundial está más caliente.

Aparentemente, muchos de sus seguidores no le han perdonado haber violado los códigos de camarín, cuando dio duras declaraciones sobre el resto de los jugadores, asegurando que los mismos no podían entrenar por las borracheras.

Es así como en una publicaciín que compartió deseando buenas vibras a sus seguidores en un receso de su entrenamiento, muchos de sus seguidores comenzaron a atacarla por la última decisión que tomó Claudio Bravo.

“Hablar antes ubiera solucionado varios problemas y no estaria la caga q esta ahora !! Mal ahi carlita ✌🤘”, “Lamentable lo de Bravo, que se dedique a estar en familia ya no es necesario en la seleccion, y trate de recuperar su puesto en el city o quedara de expectador en el Banco, saludos”, “Me parece lamentable que Bravo no esté en la selección con lo buen profesional que es, admirable lo que hace en la cancha, la mujer se equivocó y ahora la selección pagará las consecuencias”, “Si Claudio no está en la selección, es por tu culpa. Claudio debió haber hablado de los borrachos de la selección, no tú. Tu lo dejaste fuera… De ahí comenzó todo. Si no te hubieses metido en la pega de tu marido, quizás aún sería nuestro capitán… Ojalá que nunca se le ocurra a mi señora meterse en los cahuines de mi pega”, “Esta niña fue muy impulsiva hay cosas que no se deben decir .dejo mal al @claudiobravo1..muy 🐸 la Carla ..que lata lo que paso ☹”; fueron algunos de los mensajes que le enviaron.